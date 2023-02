Elena Rybakina ne s’at­ten­dait certai­ne­ment pas à une chose pareille.

Contrainte de réagir publi­que­ment il y a quelques jours à propos d’une polé­mique concer­nant son entraî­neur depuis quatre ans, Stefano Vukov, qui aurait, selon certains « experts » comme Marion Bartoli et Pam Shriver, un compor­te­ment inap­pro­prié vis‐à‐vis de sa joueuse en cours de match, la Kazakh a une nouvelle fois tenu à les faire mentir.

« Ces quelques personnes qui ont fait des commen­taires déplacés ne me connaissent pas du tout, et ils ne connaissent pas mon équipe, ce qui m’a vrai­ment surpris car en cas de problème, vous pouvez toujours venir me parler direc­te­ment. Mais les gens ont décidé de le publier sur Internet, alors j’ai en quelque sorte montré la réalité, que tout va bien et que tout le monde doit rester à sa place et ne pas se mélanger. (…) Il m’aide beau­coup. Nous avons des dialogues ouverts et nous travaillons déjà depuis quatre ans. Parfois, j’ai de mauvais jours, mais les gens peuvent ne pas le voir. Et bien sûr, quand nous travaillons sur le terrain, je le respecte beau­coup, j’es­saie d’écouter et d’ob­tenir toutes les infor­ma­tions que je peux », a déclaré Rybakina lors d’une inter­view en marge du WTA 500 d’Abu Dhabi sur lequel elle est tête de série numéro 3.