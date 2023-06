Les fans de tennis du monde entier ont eu la chance de décou­vrir un peu plus de l’en­vers du décor sur le quoti­dien de certains grands noms du tennis actuel avec la sortie de la deuxième partie de Point Break sur Netflix.

Parmi ces personnes, on note évidem­ment la récente gagnante de Roland‐Garros, Iga Sweater. Et dans les extraits que l’on peut voir de la cham­pionne polo­naise, l’un a attiré parti­cu­liè­re­ment l’at­ten­tion des internautes.

Alors que cette dernière se trouve au salon de coif­fure avec sa psycho­logue Daria Abramowicz, qui la suit depuis ses dix‐sept ans, une inter­ac­tion des plus étranges va arriver. Alors que le coif­feur discute avec Iga à propos de sa coupe de cheveux, sa psycho­logue inter­vient et donne lieu à un échange qui pose des ques­tions sur la rela­tion entre la joueuse polo­naise et cette dernière :

« Daria : Nous devons juste nous assurer qu’elle est capable de les attacher.

Iga : Je refuse de sacri­fier mes cheveux pour le sport alors que tout le reste l’est déjà »

Le regard glaçant de Daria Abramowicz après la conver­sa­tion finit de créer une tension un peu qu’anxiogène.