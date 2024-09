La rumeur liée à l’or­ga­ni­sa­tion d’une exhi­bi­tion dans le nouveau stade du Real de Madrid entre Roger et Rafa existe toujours. L’agent de Federer qui aime réaliser de grandes choses est plutôt enthou­siaste quand Marca lui a rappellé cette possibilité.

« Depuis que Roger a pris sa retraite, il ne veut plus jouer de match tant qu’il ne se sent pas physi­que­ment en forme. Je pense au record de spec­ta­teurs qu’ils ont battu en Afrique du Sud. Nous aimons faire de grandes choses. S’il y a une possi­bi­lité de battre ce record un jour, je suis sûr que Roger l’en­vi­sa­gera. Ils aiment tous les deux travailler ensemble et j’aime travailler avec Carlos Costa (NDLR : l’Agent de Rafael Nadal). J’ai de très bons souve­nirs. Nous avons fait l’ex­po­si­tion mi‐herbe, mi‐terre à Majorque ? Tout est possible à l’avenir »