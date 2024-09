Dans un entre­tien accordé à l’Equipe, Yannick Noah a bien voulu révélé le moment où il a appris qu’il allait devenir le capi­taine de l’équipe d’Europe à partir de 2025.

« J’ai passé du temps avec Björn et John (McEnroe) l’année dernière. On a discuté de cette épreuve, mais je ne savais pas du tout qu’on allait m’ap­peler. J’ai reçu un coup de fil en début d’année de Steve (Zacks, le patron de l’épreuve). J’étais surpris, je me suis dit qu’il y avait quand même des mecs avec d’autres palmarès. Étant en plus telle­ment en dehors du truc… Mais il m’a dit : « Roger (Federer) insiste, il va t’ap­peler… » J’ai réfléchi, je me suis dit que ce n’était qu’une semaine, que c’était marrant et j’ai accepté. On m’a ensuite dit de venir ici. Au début, je n’en compre­nais pas l’in­térêt, mais j’en mesure main­te­nant l’importance »