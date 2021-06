Après sa finale perdue, Stefanos a fait une révé­la­tion boule­ver­sante. Juste avant de rentrer sur le court, il a appris que sa grande mère pater­nelle avait comme il le dit « perdu son combat pour la vie ». Le message qu’il a posté sur son compte Instagram confirme que Stefanos est bien plus qu’un joueur de tennis. Nous avons décidé de vous le traduire.

« La vie ne consiste pas à gagner ou à perdre. Il s’agit de profiter de chaque instant de la vie, que ce soit seul ou avec d’autres. Vivre une vie pleine de sens sans misère ni abjec­tion. Soulever des trophées et célé­brer des victoires est quelque chose, mais pas tout. 5 minutes avant d’en­trer sur le court, ma grand‐mère bien‐aimée a perdu son combat contre la vie. Une femme sage dont la foi en la vie et la volonté de donner et de fournir ne peuvent être compa­rées à aucun autre être humain que j’aie jamais rencontré. C’est impor­tant d’avoir plus de gens comme elle dans ce monde. Parce que les gens comme elle vous font vivre. Ils font rêver. Je voudrais dire que peu importe le jour, la circons­tance ou la situa­tion, cela lui est entiè­re­ment dédié, et seule­ment elle. Merci d’avoir élevé mon père. Sans lui, cela n’au­rait pas été possible ».