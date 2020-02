Lors de l’entretien que Jo-Wilfried Tsonga nous a accordé pour le N°74 de WeLoveTennis Magazine que vous pouvez lire en intégralité en cliquant ici, nous avons abordé plusieurs thématiques récurrentes.

Il fallait forcément lui poser la question, maintenant que c’est un vieux souvenir et Jo-Wilfried Tsonga nous a confié ne rien regretter : « Je ne regrette pas du tout de l’avoir faite, cela a été un véritable carton, d’ailleurs, si je l’avais su avant, j’aurais signé un autre type de contrat [rires]. En tout cas, cela ne m’a pas desservi ; bien au contraire, cela a participé à ma notoriété. Alors c’est vrai qu’avec le recul on peut en rire, mais en fin de compte, cela m’a fait beaucoup plus de bien que de mal. »