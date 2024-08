Le duo formé par Carlos Alcaraz et Rafael Nadal étaient une des attrac­tions les plus atten­dues de ces Jeux Olympiques. Malgré une élimi­na­tion en quart de finale, la paire Espagnole a plutôt bien fonc­tionné, et les deux joueurs ont semblé heureux de jouer ensemble.

Pour Carlos Alcaraz, qui a pu jouer et côtoyer son idole au quoti­dien, cette expé­rience restera comme une paren­thèse enchantée, et comme il l’a expliqué tout récem­ment, c’est un de ses rêves qui s’est réalisé.

« C’était une expé­rience formi­dable, de discuter avec Rafa en dehors du court, de mieux se connaître en dehors du court. Jouer en double ensemble était génial, quelque chose que je n’ou­blierai jamais, c’est sûr. J’ai beau­coup appris en discu­tant avec lui, sur le court et en dehors. Je pense que nous avons joué un excellent tennis en double, même si nous n’avons pas l’ha­bi­tude de jouer en double très souvent. Un peu déce­vant au final car on pensait pouvoir faire encore mieux mais en général, en parlant de moi, un rêve est devenu réalité pour moi, jouer aux côtés de Rafa. »