Daniil Medvedev se repose encore après son parcours épui­sant à l’Open d’Australie. Le Russe ne fera pas son retour à Doha, où il était attendu la semaine prochaine.

Il a tout de même accordé un peu de temps à nos confrères d’Eurosport, dans le cadre d’une inter­view dans laquelle il a notam­ment évoqué l’im­por­tance des Jeux Olympiques pour les joueurs de tennis, en répon­dant égale­ment à la décla­ra­tion auda­cieuse de Carlos Alcaraz.

« Quand j’ai joué aux Jeux olym­piques de Tokyo en 2021, je voulais vrai­ment bien jouer, et après avoir perdu contre Pablo Carreno Busta en quarts de finale, j’étais très très déçu et pendant une semaine je me sentais vrai­ment mal, ce qui ne m’ar­rive pas tout le temps après des matchs perdus. C’est donc un très grand événe­ment que tous les joueurs rêvent de gagner, mais je pense que les tour­nois du Grand Chelem ont l’avan­tage et sont un peu plus impor­tants dans le tennis. »