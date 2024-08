À l’oc­ca­sion des quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris, Stefanos Tsitsipas affron­tera Novak Djokovic pour la 14e fois. Il est pour le moment mené 11–2 dans ses face‐à‐face avec le Serbe, contre qui il a notam­ment perdu la finale de Roland‐Garros 2021 après avoir mené deux sets à zéro.

« Nous nous sommes affrontés de nombreuses fois, c’est tout simple­ment l’ad­ver­saire le plus fort que j’aie jamais affronté : les défis qu’il m’a lancés ont été les leçons les plus dures de ma carrière. Je vais essayer de préparer ce match de la meilleure façon possible, à la fois menta­le­ment et tacti­que­ment », a déclaré le Grec dans des propos rapportés par Ubitennis.