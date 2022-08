L’Europe au complet, le reste du monde attend une star !

Depuis que Nick Kyrgios a confirmé qu’il n’al­lait pas à la Laver Cup, le reste du monde semble bien démuni face à une équipe d’Europe qui présente un plateau histo­rique d’au­tant qu’il vient d’être complété par Ruud et Tsitsipas. L’Europe, c’est donc Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Ruud, et Tsitsipas.

En face, le reste du monde parait bien « faible » avec Félix Auger‐Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman and Jack Sock. On a beau cher­cher, on ne voit pas quelle star pour­rait renforcer le team car même l’ar­rivée de Tiafoe, Opelka, De Minaur, ou Shapovalov ne chan­ge­rait pas grand chose.