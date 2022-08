Amélie Mauresmo fait partie des trois grands témoins avec Justine Henin et Marion Bartoli qui ont été inter­rogés ce jour dans L’Équipe pour parler de la retraite à venir de Serena Williams. Au détour de ces témoi­gnages, quelques pépites comme celle d’Amélie qui résume en quelques mots la période.

« Moi, j’ai vécu l’âge d’or du tennis féminin. C’était génial. Il y avait plein de profils diffé­rents et de vraies riva­lités. C’était les Williams, les Belges (Henin et Clijsters), les Russes (Dementieva, Myskina), Davenport… Dix joueuses pouvaient gagner le tournoi et ce n’était pas parce que le niveau n’était pas bon. C’était énorme. J’ai adoré cette période. Serena domi­nait mais elle n’était pas infaillible. Lorsqu’elle était à son meilleur niveau, elle gagnait. »