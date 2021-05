Plus d’un mois et demi après son dernier match disputé au premier tour du tournoi de Dubai (défaite face à Lloyd Harris 3–6, 4–6), Dominic Thiem est enfin de retour sur le circuit à Madrid après une pause néces­saire selon lui. Ce mardi soir (pas avant 19h), l’Autrichien affron­tera le coriace améri­cain Marcos Giron (91e), tombeur du vétéran et spécia­liste Pablo Andujar. Ce sera d’ailleurs la première confron­ta­tion entre les deux hommes.

Double fina­liste à la Caja Magica (2017 face à Nadal et 2018 face à Zverev), l’ac­tuel 4e mondial devra d’abord se rassurer dans le jeu et dans la tête avant de viser loin dans le tournoi. Si Giron n’a rien d’une réelle menace pour « Domi », surtout sur terre battue, il sera néan­moins inté­res­sant d’épier le niveau physique et le compor­te­ment du tenant du titre à l’US Open. Car c’est bien « à cause » de ce dernier que sa moti­va­tion en a pris un coup. Réaliser l’ob­jectif de toute une vie et d’une carrière à 27 ans peut faire perdre la tête et personne ne le blâmera pour cela.

En atten­dant, et à moins d’un mois du début de Roland Garros, son grand objectif assumé, Thiem sera forcé­ment scruté par tous les spécia­listes, obser­va­teurs et fans. Une pres­sion avec laquelle il va devoir coha­biter le restant de sa carrière.