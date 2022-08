Road to Novak (II) : Stéphane Robert : « La semaine prochaine, je serai sur le court avec Novak Djokovic, ça va me faire tout drôle »

Hier, pendant l’en­trai­ne­ment de Novak Djokovic, Stéphane Robert qui est arrivé à l’aca­démie début Août pour faire partie du team des coaches est venu discuter avec nous. Il est le coach l’es­poir Hamad Medjedovic (19 ans, 262ème).

On connait bien Stéphane puisque à Welovetennis nous avons suivi de près son ascen­sion, ascen­sion qui avait mené le trico­lore à la 50ème place mondiale en octobre 2016.

Même s’il découvre l’aca­démie de Novak, il a déjà compris son mode de fonc­tion­ne­ment et surtout l’im­pli­ca­tion de Djokovic dans l’avenir du tennis serbe.

« Ici, c’est sérieux mais dans une ambiance convi­viale ! Novak Djokovic est vrai­ment à fond. il n’hé­site pas à donner très souvent des conseils aux jeunes. Il est très très attentif et très impliqué, il aide aussi finan­ciè­re­ment les espoirs, cela lui tient vrai­ment à coeur. J’ai décou­vert une personne acces­sible, à l’écoute ! Il n’y a pas de « chichi » ici, et on bosse bien. La struc­ture est au top. Djokovic a donné un libre accès à tous les joueurs serbes mais aussi aux pays limi­trophes. On a déjà tapé avec Djere, Lajovic par exemple. La semaine prochaine, je serai sur le court avec lui, ça va me faire tout drôle. En fait, il va taper avec mon protégé Hamad Medjedovic, donc faudra être au taquet »