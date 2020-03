Nos « fans » sur Facebook sont souvent caustiques et plein d’humour. A la suite de l’annonce de l’annulation voire du report d’Indian Wells, un lecteur a donc loué les mérites du Suisse avec ce petit commentaire « rigolo » : « Ce bon vieux Roger avait tout anticipé quel talent. »



Au-delà de cette plaisanterie, celui qui pourra dire quand est-ce que le circuit reprendra ses droits de manière normale est un vrai devin. Les annulations de tournoi vont avoir des conséquences sportives importantes sauf pour Roger Federer qui ne reprendra le chemin des courts que pour la saison sur gazon avec Halle et Wimbledon et qui savait déjà qu’il ne marquerait aucun point lors de la tournée américaine et la saison de terre battue.