Défait en quatre manches par Alexander Zverev, ce mercredi en quarts de finale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz, malgré un sursaut d’or­gueil dans le troi­sième set, n’a clai­re­ment pas affiché un niveau de jeu digne de son rang et de son talent.

Lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, le 2e joueur mondial a quand même essayé de posi­tiver même s’il a eu du mal à masquer sa déception.

« J’ai fait un bon tournoi, j’ai atteint les quarts de finale, j’ai joué du bon tennis. Je suis triste de mon niveau aujourd’hui (mercredi), parce que j’ai joué du bon tennis lors des tours précé­dents avec beau­coup de confiance. J’ai bien servi, mais je n’ai pas montré le bon niveau de service que j’avais avant ce match. Mais je quitte le tournoi heureux si on oublie le niveau d’au­jourd’hui. Globalement, je pense que j’ai fait un très bon tournoi. J’ai joué d’ex­cel­lents matchs. Et évidem­ment, un quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem, c’est bien. Ce n’est pas ce que je recherche, mais ce n’est pas mal. Un quart de finale, c’est un bon parcours. Mais comme je l’ai dit, avec le niveau que j’avais avant, j’ai abordé ce match avec beau­coup de confiance, en sachant que je jouais bien au tennis, c’est dommage d’avoir commencé le match comme je l’ai fait et de l’avoir terminé comme je l’ai fait. Mais c’est le tennis. »