Si Nick Kyrgios n’a joué qu’un seul petit match offi­ciel depuis un an et demi et qu’il pour­rait faire son retour à l’oc­ca­sion de la saison sur gazon, il a quand même tenu à expli­quer clai­re­ment qu’il ne comp­tait pas parti­ciper aux Jeux olym­piques de Paris 2024.

Quoiqu’il en soit, le fina­liste de Wimbledon 2022 est désor­mais à des années lumières du clas­se­ment requis pour se quali­fier, d’au­tant que la concur­rence en Australie est assez rude avec huit joueurs au sein du top 100.

Mais Kyrgios, lors d’une inter­view avec le Sydney Morning Herald, avait aussi à cœur d’ex­primer son ressen­ti­ment sur le trai­te­ment que le comité olym­pique austra­lien lui a réservé lors des JO de Rio de Janeiro en 2016. À l’époque, il avait été exclu pour un compor­te­ment non‐approprié.

« Je peux vous garantir que si je suis en forme et prêt à jouer, je ne me rendrai pas dispo­nible pour les Jeux olym­piques. La façon dont j’ai été traité par le Comité olym­pique austra­lien et l’an­cienne chef de mission, Kitty Chiller, ne sera jamais oubliée. M’interdire de parti­ciper aux Jeux olym­piques de Rio de Janeiro en 2016 était une honte. J’étais 13e mondial à l’époque et j’avais de réelles chances de remporter une médaille. Qu’ils m’in­ter­disent de repré­senter mon pays pour des raisons compor­te­men­tales est quelque chose que je ne peux tout simple­ment pas oublier. »