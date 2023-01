Forfait pour l’Open d’Australie en raison d’une bles­sure à la jambe contractée au début du mois, Carlos Alcaraz s’en­traîne actuel­le­ment sur terre battue avant son retour prévu le mi‐février à Buenos Aires.

Le numéro 1 mondial reste égale­ment attentif à ce qui se passe du côté de Melbourne. Il pour­rait être détrôné par Stefanos Tsitsipas ou Novak Djokovic à l’issue du premier Grand Chelem de l’année.

« Parfois, je regarde les matchs et je me dis que je suis celui qui pour­rait être là sur le court. Oui, je regarde ce que font Tsitsipas et Djokovic, mais je ne suis pas inquiet. Si l’un des deux me prend la première place mondiale, ce sera parce qu’il la mérite plus que moi », a déclaré Alcaraz à l’agence EFE.