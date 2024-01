Opposé ce lundi au Français Constant Lestienne au premier tour de l’Open d’Australie, Alejandro Davidovich Fokina a accordé une inter­view en toute fran­chise avec nos confrères espa­gnols d’El Mundo avant le début du tournoi.

Un entre­tien dans lequel il évoque notam­ment l’ex­plo­sion de son compa­triote Carlos Alcaraz.

« Au début, cela m’a mis en colère car vous voyez qu’un gars plus jeune que vous fait les choses mieux que vous. Mais en fin de compte, comme je l’ai dit, il s’agit d’ap­prendre. Je suis égale­ment sur la bonne voie et nous verrons ce qui se passera cette année. Il a évolué à sa manière et il a changé le circuit à sa manière. Avec sa joie, en traver­sant la vie avec son humi­lité, il joue avec une fermeté que seuls le Big 3 avait montrée. »