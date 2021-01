L’Australienne de 25 ans Ashleigh Barty est sans doute la joueuse de ten­nis la plus appré­ciée dans son pays. Peut‐être même plus que ne l’est Kyrgios. Mais la numé­ro 1 mon­diale ne pense pas qu’être aus­tra­lienne l’avantage dans sa pré­pa­ra­tion à l’Open d’Australie. C’est en tous cas ce qu’elle affirme à Australian Associated Press :

« Il est évident que nous avons des règles dif­fé­rentes ici en Australie, je ne pense pas que qui­conque ait eu une pré­pa­ra­tion plus avan­ta­geuse. Tout le monde fait de son mieux et en tant que joueurs, nous devons res­pec­ter cela et com­prendre que la période a été très dif­fi­cile, en par­ti­cu­lier ici à Melbourne, et nous devons com­prendre que nous avons une chance incroyable d’a­voir l’op­por­tu­ni­té de jouer ».

Ce dis­cours est pos­sible avant les com­pé­ti­tions. Maintenant, on ver­ra sur les courts ce qu’il va se pas­ser et si effec­ti­ve­ment il y a eu une pré­pa­ra­tion qui a été plus effi­cace qu’une autre.

On veut bien croire Ashleigh mais il semble bien que vivre en « liber­té » depuis un bout de temps dans son pays soit encore la meilleure des préparations.