Après ses récentes déclarations, Bautista Agut présente ses excuses pour ses propos, issus d’une conversation privée qui a été publiée sans son accord :

« Je tiens à m’excuser auprès de tous ceux qui ont été offensés par la vidéo publiée à mon sujet récemment. Il s’agit d’une conversation privée sortie de son contexte qui a malheureusement été diffusée dans les médias à mon insu ou sans mon consentement. Mon entraîneur et moi-même suivons les protocoles conçus par le gouvernement australien et Tennis Australia pour éviter tout risque et garantir cette compétition en toute sécurité. Ce sont des moments difficiles pour les athlètes et pour la société en général. Je remercie toutes les personnes qui rendent et permettent le déroulement des compétitions de tennis. Ainsi que tous ceux qui combattent quotidiennement la Covid-19. La gestion qui a été faite en Australie pour empêcher la propagation du virus est admirable. Je vous remercie, » a écrit l’Espagnol qui aurait bien évité ce genre de polémiques