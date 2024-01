En grande forme ces derniers mois et titré à Brisbane dès la première semaine de l’année grâce à une victoire en finale contre Holger Rune, Grigor Dimitrov fait partie de la liste des outsi­ders de certains obser­va­teurs pour cet Open d’Australie.

En confé­rence de presse après son succès au premier tour contre Marton Fucsovics (4−6, 6–3, 7–6, 6–2, en 3h30 de jeu), celui qui fut surnommé « baby Federer » a exprimé sa joie d’avoir pu jouer à une époque où le niveau était extrê­me­ment relevé. Et ce même s’il n’a pas forcé­ment eu la carrière espérée.

« À l’époque, j’ai dû jouer contre l’un des meilleurs joueurs du circuit. Le niveau était indé­cent. Il fallait parfois jouer un tennis extra­or­di­naire pour les battre, et pour pouvoir le main­tenir, il fallait être trois fois plus en forme. J’avais donc le jeu, mais pas le corps. Puis, à un moment donné, j’ai eu le corps et les jambes, mais mon jeu était un peu moins bon. C’était toujours un ajus­te­ment constant pour moi. Encore une fois, je ne me plains pas d’avoir joué à cette époque. J’ai adoré ça. Je n’y renon­ce­rais pour rien au monde. Si quel­qu’un me dit : « tu aurais plus de titre si tu n’avais pas joué à cette époque… », non, non, non. Je suis très, très heureux, parce que mon dieu, plus rien ne peut m’ef­frayer après avoir affronté ces gars pendant des années (Rires) »