Particulièrement ému après quelques secondes après avoir décroché son 22e titre du Grand Chelem et son 10e Open d’Australie, Novak Djokovic, lors de la remise des prix, s’est notam­ment adressé à sa box à qui il en fait mani­fes­te­ment baver ces dernières semaines.

Et son entraî­neur, Goran Ivanisevic, n’a pas non plus été épargné à en croire le Serbe.

« Vous avez vu le pire de mon carac­tère, sur le court et en dehors. Merci pour votre patience et votre amour. Pourquoi tu rigoles Goran ? Je ne sais pas si tu me pardon­neras un jour ! Ce trophée est autant le vôtre que le mien. »