L’image est forte. Après sa victoire contre Stefanos Tsitsipas, syno­nyme de 10e sacre en Australie et de 22e titre du Grand Chelem, Novak Djokovic rejoint son team et sa famille en tribunes. Il s’ef­fondre alors tota­le­ment, au sol, submergé par l’émo­tion. Tim Henman a réagi à cette scène pour Eurosport.

« Cela a été diffi­cile pour lui sur le court avec sa bles­sure et le match d’au­jourd’hui était serré à la fin des deux derniers sets. Quand il célèbre et que les larmes coulent… Il pleure dans sa box avec sa famille… Je n’ai jamais vu ça. Cela montre à quel point cela l’a épuisé physi­que­ment et émotion­nel­le­ment. Un 22ème Grand Chelem est tout simple­ment une réus­site incroyable. C’est une accu­mu­la­tion de tant de choses : gagner dans un pays d’où il a été expulsé (en 2022, ndlr). Sa prépa­ra­tion semblait bonne jusqu’à ce qu’il se blesse. Il se rappro­chait telle­ment du record, et nous savons ce que cela repré­sente pour lui. C’est une autre étape impor­tante », a souligné l’an­cien numéro 4 mondial.