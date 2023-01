S’il semblait y avoir un peu d’eau dans le gaz entre Stefanos et Novak Djokovic avant la finale, le Grec a rendu un hommage fort au Serbe, qui l’a désor­mais battu lors de ses deux finales de Grand Chelem : à Roland‐Garros en 2021 et à l’Open d’Australie ce dimanche.

« Novak, je ne sais pas quoi dire. Tout ce que tu as accompli parle de lui‐même. Félicitations. J’admire tout ce que tu as fait pour notre sport, tu as fait de moi un meilleur joueur sur le court. J’ai travaillé toute ma vie pour jouer ce genre de match. Novak Djokovic est le plus grand à avoir jamais touché une raquette de tennis. Je tiens à te remer­cier de rendre notre sport meilleur. Ce n’est pas facile de perdre une autre finale de Grand Chelem, mais je suis toujours prêt à y aller et à me battre. Je suis heureux d’avoir une grande équipe autour de moi », a déclaré celui qui s’ins­tal­lera à la troi­sième place du clas­se­ment ATP ce lundi.