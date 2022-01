Le gaucher Guy Forget, ex‐numéro 4 mondial, a évoqué pour L’Equipe le duel à venir entre Rafael Nadal et Denis Shapovalov en quart de finale de l’Open d’Australie. L’ancien direc­teur de Roland‐Garros a notam­ment livré une analyse inté­res­sante sur l’évo­lu­tion du jeu et la progres­sion de l’Espagnol côté revers notamment.

« Nadal, et c’est là où il m’im­pres­sionne, est aujourd’hui capable de jouer abso­lu­ment tous les coups du tennis : il prend la balle tôt, il prend la balle tard ; il pose une amortie, il te fait service‐volée quand tu ne t’y attends pas, etc. Avant, contre les droi­tiers, il jouait son revers assez souvent long de ligne, pour tomber sur le revers adverse et faire en sorte que la balle revienne ensuite sur son coup droit. À une époque, c’était vrai­ment le schéma qui lui conve­nait mieux, mais main­te­nant, il peut balancer des pruneaux dans la diago­nale revers. Il est très, très bon, son revers croisé », a souligné Guy Forget.