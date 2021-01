Avec mois de 1000 décès dans tout le pays depuis le début de la pandémie de Covid-19, l’Australie est un des pays ayant le mieux géré cette crise sanitaire. Les autorités ont certes employé des mesures drastiques mais il faut bien reconnaître que leur gestion s’est avérée précieuse avec en point d’orgue l’organisation de l’Open d’Australie devant une jauge d’au mois 50 % de spectateurs. Une situation impossible à envisager en Europe ou en Amérique actuellement.

Interrogée sur la bulle que met en place les organisateurs lors de ce premier Grand Chelem de l’année, la numéro 2 mondiale Simona Halep s’est dite rassurée : « Je sais que ce sera difficile mentalement, mais j’ai le sentiment que mes expériences dans les bulles en 2020 m’aideront à savoir un peu plus à quoi m’attendre. Je ne suis pas vraiment stressée car je sais que le Covid est sous contrôle en Australie et qu’une fois hors de la quarantaine, nous serons libres », a déclaré la Roumaine qui devrait exécuter sa quarantaine dans la ville d’Adélaïde et non à Melbourne d’après les dernières informations.