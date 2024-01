La riva­lité entre Jannik Sinner et Carlos s’an­nonce gran­diose lors des dix ou quinze prochaines années. L’ex‐4e mondial Tim Henman a comparé sur Eurosport les trajec­toires récentes des deux joueurs après le premier sacre en Grand Chelem de l’Italien à l’Open d’Australie.

« En remon­tant l’hor­loge jusqu’en 2023, on avait l’im­pres­sion que c’était Alcaraz qui avait mis la barre plus haut et que c’était le jeune qui allait dominer. Mais à la fin de l’année dernière, il n’a pas joué aussi bien tandis Sinner a fait parler de lui. La première occa­sion de 2024, il l’a vrai­ment saisie, en produi­sant ce qu’il fallait quand il fallait, et il le mérite amplement. »