Renversé en finale de l’Open d’Australie par Jannik Sinner dimanche, Daniil Medvedev repart néan­moins de Melbourne avec un sacré record. Aucun joueur dans l’ère Open n’avait passé autant de temps que lui sur le court pendant un tournoi.

Selon Justine Henin, le Russe aurait pu s’éco­no­miser un peu plus à certains moments du tournoi.

« On peut vrai­ment parler de ce début de tournoi chao­tique. Il lâche un set face à Borges alors qu’il avait un break d’avance, il aurait pu se faci­liter la tâche face à Hurkacz. Face à Ruusuvuori, il est mené deux sets à zéro, il finit très tard et il est même venu répondre à nos ques­tions à 4h du matin. On est ravis, c’est un homme extra­or­di­naire, il joue le jeu, il a envie de partager, il est authen­tique mais ces efforts à droite, à gauche, coutent cher », a déclaré la septuple lauréate en Grand Chelem sur le plateau d’Eurosport.