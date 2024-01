Lors de son passage en confé­rence de presse après son premier titre du Grand Chelem décroché ce dimanche à l’Open d’Australie suite à une finale renver­sante face à Daniil Medvedev, Jannik Sinner est revenu sur ses propos concer­nant ses parents lors de la céré­monie de remise des prix.

L’Italien, qui a dû partir de chez lui assez tôt pour pour­suivre sa progres­sion et son rêve, n’a jamais été freiné par sa maman ou son papa malgré les diffi­cultés liés à ce départ précoce.

« Je ne les vois pas souvent, malheu­reu­se­ment, mais quand je les vois, c’est toujours un grand moment. J’ai quitté la maison à l’âge de 14 ans. J’ai donc dû grandir assez vite, en essayant de cuisiner moi‐même, en essayant de faire la lessive. Mais, d’un autre côté, c’est peut‐être la façon la plus rapide de grandir. Pour moi, c’était diffi­cile, mais pour les parents, laisser leur fils à 14 ans, ce n’a pas été facile non plus. Ils ne m’ont jamais mis la pres­sion, et c’est peut‐être la raison pour laquelle je suis ici aujourd’hui. Je suis un homme très détendu, qui aime jouer au tennis. J’ai 22 ans, donc j’aime aussi faire des choses normales. C’est aussi simple que cela. Ce sont des parents parfaits. Évidemment, je ne connais qu’eux, mais ils sont géniaux. Et mon frère aussi, qui m’ap­porte beau­coup d’hon­nê­teté depuis le début de ma carrière. »