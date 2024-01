De passage ce samedi dans l’émis­sion « Les Grandes Gueules du Sport » sur RMC Sports, Marion Bartoli a refusé de parler de fin de règne de Novak Djokovic suite à sa défaite en demi‐finales de l’Open d’Australie face au futur vain­queur, Jannik Sinner.

🎾 La défaite de Djoko, hier, un simple acci­dent ?



🗣️ Oui, pour @bartoli_marion : « L’année 2023 lui a beau­coup coûté et la prépa à Melbourne était trop courte. Il ne va pas manquer sa saison, je peux vous le garantir. » #GGRMCSport pic.twitter.com/WsDtuJW4Ec — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) January 27, 2024

« C’est un joueur qui est arrivé usé et fatigué d’une année 2023 qui a été excep­tion­nelle pour lui. Maintenant, on sait qu’il lui reste quatre grosses échéances : les trois tour­nois du Grand Chelem qui restent et les Jeux olym­piques. Là, il va faire une pause et se ressourcer en famille et puis il va se préparer pour Roland‐Garros, Wimbledon et les JO, qui sera un e enchaî­ne­ment très dur puis­qu’on change deux fois de surface, et il va se préparer à fond là‐dessus. Et même si la jeune géné­ra­tion pousse, c’est une évidence, pour moi, sa défaite reste un acci­dent de parcours. On ne peut pas dire que c’est la fin de Djokovic, c’est beau­coup trop préma­turé pour se lancer là‐dedans. Il a effec­ti­ve­ment manqué son Open d’Australie mais il ne manquera pas sa saison, je peux vous le garantir. »