Aux commen­taires de la finale de l’Open d’Australie sur Eurosport International, Nick Kyrgios, encore forfait et consul­tant durant la quin­zaine, a analysé le troi­sième set remporté par Jannik Sinner, désor­mais mené deux sets à un par un Daniil Medvedev moins agressif et sans doute un peu usé physiquement.

« Medvedev a déjà mener deux sets à zéro ici en finale à Melbourne contre Nadal avant de s’in­cliner (en 2022, ndlr). Sinner a mieux joué et Medvedev a été un peu plus défensif. C’est peut‐être dû à la tension. Sinner a trouvé son rythme. Il est un peu plus agressif, il met plus de vie. On retrouve le Sinner qu’on a vu contre Novak Djokovic. »