Mats Wilander est admi­ratif de Novak Djokovic. L’ancien triple vain­queur de l’Open d’Australie aujourd’hui consul­tant pour Eurosport a été extrê­me­ment élogieux envers le numéro 1 mondial.

Le Suédois estime que bien que Novak ait atteint son niveau en grande partie grâce à Federer et Nadal, il est désor­mais sans contes­ta­tion possible le plus grand joueur de tous les temps.

« Il est le meilleur de tous les temps et il amène le jeu à un autre niveau, pas seule­ment concer­nant ce qui se passe sur le court. Je pense que c’est ce que nous commen­çons à appré­cier avec Novak, ce qui n’était pas le cas lorsque Federer et Nadal étaient là, parce qu’ils étaient les premiers à le faire et que Novak est arrivé et a en quelque sorte troublé la paix. Tout le monde voulait voir Federer et Nadal, et Novak les a dépassés. Sans eux, il ne serait pas là où il est. Nous devons l’ap­pré­cier à sa juste valeur. Il a atteint un tel niveau que cela ne durera pas éternellement. »