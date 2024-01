Durant cette édition 2024 de l’Open d’Australie, Emmanuel Heussner, co‐fondateur de Myteam Tennis Performance, aujourd’hui coach de la joueuse ukrai­nienne, Dayana Yastremska, répondra à nos questions.

Il est revenu ce mercredi sur la magni­fique quali­fi­ca­tion de sa joueuse pour les demi‐finales.

« Le matin du match lors de l’échauf­fe­ment, il y avait un peu d’aga­ce­ment, c’était un peu diffi­cile, il faut dire qu’elle ressent une vraie fatigue physique et surtout mentale. Au final, je suis arrivé à la détendre en la faisant rire. Dans la salle prévue à cet effet avant le match, on est arrivés à sourire et à réviser nos plans de jeu. Puis sur le court, comme depuis le début, elle a su prendre des risques, elle ose, elle est auda­cieuse. On a un mot dans le team qui définit notre atti­tude c’est « trust », fait confiance à ce que tu veux faire. Je pense qu’elle est en mission, elle a reçu beau­coup de messages venant d’Ukraine et cela l’a touché. Elle a vécu des moments très diffi­ciles, et main­te­nant elle a appris à reprendre du plaisir, c’est l’une des clés de sa réus­site actuelle. »