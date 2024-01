Si Daniil Medvedev a passé depuis le début de l’Open d’Australie presque six heures de plus sur le court (20h33 contre 14h44) que son adver­saire en finale, Jannik Sinner, il se sent en revanche plus fort mentalement.

« Si je suis plus fort menta­le­ment que je ne l’étais avant ce tournoi, c’est parce que je sais que je suis capable de faire des choses que je ne pensais pas pouvoir faire. Avant, je n’avais rien fait de tel pour arriver en finale. Je suis donc menta­le­ment plus fort qu’a­vant et j’en suis heureux. Honnêtement, c’est mieux d’être en finale en gagnant des matchs en trois ou quatre sets. C’est ce qu’il y a de mieux sur le plan physique. Mais c’est comme ça, je suis fier et j’ai hâte d’être en finale pour me donner à nouveau à 100% », a déclaré le vain­queur de l’US Open 2021 en confé­rence de presse avant de jouer sa sixième finale en Grand Chelem dimanche.