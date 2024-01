Une chose est certaine, Daniil Medvedev ne s’est pas ménagé lors de cette édition 2024 de l’Open d’Australie.

Après avoir égalé le record du plus grand nombre de matchs en cinq sets lors d’un tournoi du Grand Chelem à l’oc­ca­sion de sa défaite en finale de l’Open d’Australie face à Jannik Sinner, le Russe a dévoilé, en confé­rence de presse, une anec­dote qui en dit long sur son état physique avant d’en­trer sur le court ce dimanche.

« Demain (lundi), je ne suis pas prêt à faire quoi que ce soit. Tel que je me sens en ce moment, je pense qu’a­près le vol, je serai mort pendant une semaine (sourire). Mais les cinq sets sont durs pour le corps. En fait, c’est fou, je dirais que le pire que j’ai ressenti, c’est après le match contre Hurkacz, le lende­main, et après le match de Zverev, le surlen­de­main. Hier (samedi), pendant l’en­traî­ne­ment, je me disais, ‘Mais comment je vais faire pour jouer cette finale, comme je vais arriver à bouger ?’ Nous avons vrai­ment travaillé dur avec mon kiné en parti­cu­lier, il a fait un travail énorme pour que je sois à nouveau prêt. »