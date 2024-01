Alors que Novak Djokovic a décroché sa 33e victoire de suite à l’Open d’Australie en battant ce mardi Taylor Fritz en quarts de finale, le numéro 1 mondial a égalé sa compa­triote, Monica Seles, qui a établi ce record entre 1991 et 1999.

Ayant eu connais­sance de cette perfor­mance et des mots du Serbe en confé­rence de presse lui rendant hommage, l’an­cienne numéro 1 mondiale a tenu à lui écrire un message sur son compte Instagram.

« En ce qui concerne les titres du Grand Chelem remportés par Novak, j’ai arrêté de les compter depuis long­temps, car je savais qu’il battrait tous les records et en établi­rait de ridi­cules que les géné­ra­tions futures essaie­raient de battre. Je regrette juste que nous n’ayons pas joué à la même époque, car cela aurait été telle­ment cool de jouer en double mixte ensemble. Pour moi, ce serait une Masterclass. Merci Novak avec grati­tude et recon­nais­sance et allons gagner l’AO. »