Alors qu’il a vécu une fin de saison dernière compli­quée, Andy Murray veut reprendre du plaisir sur le court. Mais il ne pense pas que sourire sur le court soit la solu­tion miracle.

« Il s’agit plutôt de savoir comment vous gérez la frus­tra­tion et la décep­tion.. Je ne vois pas Novak rire et plai­santer pendant ses matchs. Je n’ai jamais vu non plus cela chez Roger et Rafa. Il ne s’agit pas de cela. Il faut surtout regarder la façon dont vous gérez les moments diffi­ciles, peut‐être en étant un peu plus gentil avec vous‐même, avec les gens qui vous entourent, en rédui­sant vos propres attentes, en contrô­lant ce que vous pouvez contrôler. Tous les joueurs diront exac­te­ment la même chose. Ce n’est pas facile à faire quand on est en compé­ti­tion. La chose la plus diffi­cile à faire : se concen­trer sur le prochain coup, le prochain point. Quand j’étais plus jeune, cela m’ar­ri­vait d’être frustré mais je me battais très bien. L’année dernière, j’ai été frus­trée, je n’ai pas été à la hauteur dans les moments impor­tants. C’est quelque chose que j’es­père changer cette année. »

Pour rappel, l’an­cien numéro 1 mondial, aujourd’hui 44e, affron­tera Tomas Martin Etcheverry (30e) au premier tour de l’Open d’Australie.