Lors de sa confé­rence de presse, Rafael Nadal a bien expli­quer ce qui lui est arri­vé au dos. Sans être alar­miste, il est quand même inquiet car au final cette bles­sure a plus que per­tur­bé sa pré­pa­ra­tion : « Je n’ai pas pu m’en­traî­ner comme j’au­rais vou­lu ces dix der­niers jours. Et je ne me sens tou­jours pas très bien au niveau du dos. Mais je m’en­traîne à nou­veau. J’ai fait beau­coup de choses pour récu­pé­rer. Ce n’est rien de grave, mais le muscle est encore raide donc c’est dif­fi­cile d’être libé­ré dans mes mou­ve­ments. On fait le maxi­mum. Mon kiné est ici, les doc­teurs, tout le monde m’aide du mieux pos­sible. J’espère être prêt, c’est tout. Je sais que les choses peuvent vite chan­ger. Je vais res­ter posi­tif et conti­nuer à faire tout ce que je peux » a expli­qué le Majorquin qui n’en­vi­sage pas de ne pas pou­voir entre sur le court cen­tral mar­di : « Je pense au fait qu’on est dimanche. Il reste lun­di et je joue mar­di. Non, je ne pense pas à ne pas jouer. La ques­tion, c’est de savoir dans quel état je vais com­men­cer le tour­noi ». On ne peut pas être plus clair.