La Rod Laver Arena est en pleine prépa­ra­tion pour ce qui est sur le papier le plus gros choc depuis le début de la quin­zaine à Melbourne.

A 4h30, heure fran­çaise, débu­tera la demi‐finale tant attendue entre Novak Djokovic et Jannik Sinner. Le maître des lieux face à l’Italien, seul joueur du tableau masculin à ne pas avoir perdu un seul set.

Novak, qui a joué son quart de finale avant Sinner, finis­sant bien plus tôt que lui, a estimé en confé­rence de presse qu’il n’y avait aucune raison de consi­dérer cela comme un avantage.

« Quel avan­tage vais‐je avoir ? Nous avons deux jours de repos. Je ne vois pas cela comme un avan­tage. Nous jouons les demi‐finales vendredi, donc celui qui gagnera le match de ce (mercredi) soir aura tout le temps de récu­pérer. La program­ma­tion est devenue un sujet brûlant, pour ainsi dire. Nous en avons parlé, j’en ai parlé en confé­rence de presse, et je n’ai pas pu donner une réponse vrai­ment claire, parce que c’est vrai­ment aux tour­nois du Grand Chelem et à nos circuits respec­tifs de réflé­chir aux moyens d’ac­com­moder les joueurs et les joueuses d’une manière appro­priée pour qu’il n’y ait pas de fin de match tardive. »