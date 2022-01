Les fins de carrière sont toujours diffi­ciles à gérer. La preuve avec le parcours depuis quelques mois de Gilles Simon, qui s’en­tête mais qui connait de sacrés revers.

Cette nuit, au premier tour des quali­fi­ca­tions de l’Open d’Australie sur lesquels il est la tête de série numéro 4, le Niçois s’est incliné en trois manches (3–6, 6–1, 3–6) face à un Australien de 17 ans, Edward Winter, classé 1768e mondial.…..

C’est évidem­ment la pire défaite de sa carrière.

Désormais, on est quand même curieux d’en savoir plus sur le programme que « Gilou » va s’in­fliger. On penche­rait pour une « cure » en Challenger histoire de savoir si la niaque peut revenir.