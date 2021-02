Serena Williams est une joueuse de ten­nis hors norme. À 39 ans, la cham­pionne amé­ri­caine s’est qua­li­fiée pour son 54e quart de finale en Grand Chelem après avoir bat­tu l’une des joueuses les plus en forme de ces der­niers mois, la Biélorusse Aryna Sabalenka (6–4, 2–6, 6–4). En confé­rence de presse, Serena est reve­nue sur cette pres­ta­tion de pre­mier ordre.

« J’ai su contrer son jeu à tout moment. Même quand j’ai per­du un set ou que j’é­tais der­rière au score, je me suis tou­jours sen­tie très en confiance. J’ai beau­coup tra­vaillé sur ma mobi­li­té ces der­niers temps, j’ai bien réagi à la puis­sance de ses coups et j’en suis très contente », a décla­ré une Serena admi­ra­tive du niveau actuel dans le ten­nis fémi­nin. « Il y a beau­coup de joueuses qui sont can­di­dates pour rem­por­ter un grand titre et c’est génial pour notre sport. Je suis évi­de­ment heu­reuse d’être l’une d’entre elles. Je conti­nue d’ai­mer ce sport et c’est ce qui me per­met d’être en quarts de finale aujourd’hui. »