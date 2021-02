Pour ceux qui en dou­taient encore, oui, Venus Williams est et res­te­ra une immense cham­pionne. Et une cham­pionne ne se mani­feste pas uni­que­ment dans la vic­toire… C’est même d’ailleurs dans la dif­fi­cul­té qu’on la recon­naît le plus. Son match d’au­jourd’­hui en est la meilleure preuve. Vaincue 6–1, 6–0 par l’Italienne Sara Errani (n°134), on pour­rait d’a­bord pen­ser que l’an­cienne reine du ten­nis fémi­nin a été inexis­tante. Mais quand on sait qu’en plus de ses 40 ans, l’aî­née des sœurs Williams était dimi­nuée par une bles­sure au genou gauche et à la che­ville droite, pou­vait à peine cou­rir, et aurait pu à tout moment aban­don­ner, le résul­tat prend une tout autre pers­pec­tive. De celle où l’on on a plus envie de féli­ci­ter la vain­cue que la vain­queur, tout en mur­mu­rant : « Respect, cham­pionne ».

Venus Williams a 40 ans. Elle est bles­sée au genou gauche et à la che­ville droite. Elle sert à 120 km/h et peut à peine cou­rir. Elle est menée 6–1, 5–0 par Errani. Mais elle conti­nue de tout don­ner et serre le poing à chaque échange rem­por­té.



