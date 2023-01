On le sait, la bataille fait rage entre le World Padel Tour et le Premier Padel Tour depuis un an.

Mais la bonne nouvelle c’est que les deux parties ont décidé de se mettre autour de la table pour échanger et discuter, le tout sous l’égide de la Fédération Internationale du Padel.



Les joueurs pros sont aussi asso­ciés à ces échanges et ce afin de trouver la meilleur solu­tion pour les fans, les stars et aussi le padel qui est en plein essor.

Dans son temps, le tennis avait aussi connu lors­qu’il était à son apogée la nais­sance de plusieurs circuits, on se souvient de la WCT qui était le concur­rent de l’ATP pendant quelques années.

Il est vrai qu’un seul circuit fort et puis­sant serait plus effi­cace et plus lisible que ce qu’il se passe en ce moment.

Affaire à suivre de très près.…