À l’issue de son duel tita­nesque face a Jannik Sinner qui l’a vu triom­pher après un peu plus de cinq heures, le joueur alle­mand a pu s’épandre en confé­rence de presse sur les raisons de ce succès retentissant.

Il a notam­ment commenté, pince‐sans‐rire, sur une expé­rience dans un domaine inso­lite qui l’a aidé dans la fin de match sous haute tension disputée sur le Suzanne Lenglen.

En effet, l’Allemand est un avide amateur de pêche, qu’il pratique souvent de manière récréa­tive, et dont la patience requise a peut‐être jouer un rôle dans son calme du cinquième set malgré les balles de match qu’il a initia­le­ment manqué avant de conclure.

« Une semaine avant de venir ici, je pêchais avec mon père pour me calmer un peu. Donc je pense que, oui, dans le cinquième set, peut‐être que l’ex­pé­rience de la pêche m’a un peu aidé (rire). Non, mais je pense que contre ce type de joueurs, ils vont se battre jusqu’à la fin. Peu importe si vous avez un smash, si vous avez une balle de match, tout le monde s’en fiche. Je pense qu’ils sont de très bons compé­ti­teurs, et je pense que Jannik l’a égale­ment montré. C’était juste, je pense, magni­fique aussi de mon côté. Je me bats toujours jusqu’à la fin. J’ai eu une balle de match et je suis revenu, c’est juste parce que, oui, je suis resté dans le moment présent. »