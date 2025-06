Andrey Rublev n’est pas sorti indemne de la tempête Sinner. Largement surclassé lors des huitièmes de finale en trois sets (6−1, 6–3, 6–4), le Russe ne s’en cache pas, il pense être tombé contre le futur vain­queur du tournoi, à qui il peine à trouver des défauts.

Rublev 🇷🇺🎙️



« Jannik non sbaglia e non ti regala niente, a meno che il match non vada per le lunghe e tu riesca a tenere alta l’in­ten­sità.



« Jannik ne fait pas d’er­reurs et ne vous donne rien, sauf si le match est court et que vous parvenez à main­tenir une inten­sité élevée. Est‐il le favori pour remporter le tournoi ? Bien sûr, il est numéro 1 mondial. Il est numéro 1. Alcaraz est numéro 2 et deuxième favori, le joueur tête de série numéro 3 est le troi­sième favoris… »