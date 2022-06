De passage sur les ondes de la radio espa­gnole Cadenaser ce mercredi, le docteur de Rafael Nadal, Angel Ruiz‐Cotorro, qui a suivi et traité l’Espagnol durant toute la quin­zaine de Roland‐Garros, est revenu sur sa rela­tion parti­cu­lière avec le pied de son patient tout en dévoi­lant les spéci­fi­cités de sa maladie.

« Je connais mieux le pied de Rafa que le mien », a lâché celui qui suit le cham­pion espa­gnol depuis plus d’une dizaine d’an­nées avant d’ex­pli­quer plus en détail le syndrome de Muller‐Weiss dont est atteint Nadal depuis son adoles­cence. « Il s’agit d’une anomalie ou d’une dysplasie du scaphoïde qui survient dans l’en­fance et dont on souffre à l’âge adulte. Nous avons utilisé tous les moyens à notre dispo­si­tion pour prolonger sa carrière. Ce syndrome touche prin­ci­pa­le­ment un des os situés au milieu du pied, entre l’as­tra­gale et les os cunéi­formes, qui, après avoir été soumis à des contraintes impor­tantes, perd sa vascu­la­ri­sa­tion et se nécrose. Chez les personnes qui exercent une forte pres­sion sur leurs pieds, comme c’est le cas de Nadal, l’os peut finir par se désin­té­grer, s’aplatir ou même se frag­menter et évoluer vers l’ar­throse avec une réduc­tion de la voûte plan­taire. Il s’agit d’un cas unique au monde car il ne se produit géné­ra­le­ment pas chez les spor­tifs de haut niveau, car il ne leur permet pas de prati­quer leurs disci­plines respec­tives comme ils le souhai­te­raient. Encore moins si l’on parle de joueurs de tennis d’élite comme Rafa Nadal, qui est le seul athlète de sa caté­gorie capable de supporter ce syndrome et de conti­nuer à jouer au plus haut niveau. Je pense qu’au niveau auquel Rafa joue, c’est un cas unique. »