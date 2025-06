Qualifié pour les quarts de finale de Roland‐Garros après une énorme bataille face à Ben Shelton, Carlos Alcaraz aura encore fort à faire face à un autre Américain, Tommy Paul, contre qui il mène 4–2 dans les confrontations.

Interrogé sur ce duel en confé­rence de presse, l’Espagnol a prévenu les fans : il y aura du spectacle.

« Je me souviens que chaque match que j’ai joué contre lui était vrai­ment dur. Vraiment diffi­cile. En Grand Chelem, en Masters 1000 et dans tous les tour­nois que j’ai disputés contre lui, ce n’était pas facile du tout. J’ai perdu quelques matchs fois contre lui. Il est en quarts de finale d’un autre Grand Chelem, donc son niveau est vrai­ment élevé en ce moment. Il a beau­coup de confiance, j’en suis presque sûr. Ce sera un match vrai­ment inté­res­sant. Je vais essayer de conti­nuer, de m’amé­liorer. J’essaierai d’ap­prendre de mes erreurs d’au­jourd’hui (dimanche, face à Shelton). Je ne vais pas repro­duire la même chose contre Tommy, mais je pense que pour le public, ce sera un match vrai­ment inté­res­sant à regarder, car à chaque fois que nous nous affron­tons, nous élevons notre niveau au plus haut. Nous faisons de très bons échanges, de bons points. Je pense donc que ce sera aussi un bon match à regarder. Ce sera un bon quart de finale. »