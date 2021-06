À la lutte pendant 2h30 avec le 12e joueur mondial, Pablo Carreno‐Busta, à qui il a pris le premier set, Enzo Couacaud pouvait être fier de son Roland‐Garros. Invité par les orga­ni­sa­teurs, « La Couac » a parfai­te­ment honoré cette atten­tion en riva­li­sant avec l’un des meilleurs joueurs du monde après avoir sèche­ment battu le 79e mondial au premier tour.

« Beaucoup de choses. Il y a forcé­ment de la décep­tion parce que le match s’est fini il y a 20 minutes. La façon dont je procède en général est assez carté­sienne. La décep­tion, c’est bien, c’est une chose. Maintenant, le moment de l’ana­lyse va arriver. Je pense qu’il y a beau­coup de choses encou­ra­geantes et posi­tives pour la suite. C’était un gros client sur terre. On a fait jeu égal pendant un bon moment sur le match. Il a été un peu meilleur que moi sur les moments‐clés, c’est ce qui fait qu’il est 12e mondial aujourd’hui. Je vais analyser avec mon entraî­neur, les gens autour de moi. Il y a beau­coup plus de positif que de négatif après un match comme ça. »