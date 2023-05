De la concen­tra­tion, le regard noir, parfois de la colère mais surtout un niveau de jeu qui augmente. Pas de doute, Novak Djokovic, tombeur de Marton Fucsovics ce mercredi soir (7–6[2], 6–0, 6–3, en 2h44 de jeu), est bien lancé dans ce Roland‐Garros 2023.

Tombeur du 114e mondial Aleksandar Kovacevic au premier tour, le Serbe affron­tait un adver­saire bien plus dange­reux. Loin d’être un cadeau pour un deuxième tour, le Hongrois réali­sait un premier set impres­sion­nant. Puissant et accro­cheur, Fucsovics propo­sait un vrai défi physique au Serbe tout en variant très souvent avec justesse, usant d’amor­ties et de slices bien sentis.

S’il se frus­trait en fin de set et passait une belle souf­flante à son équipe, Nole, parfois gêné par les rafales de vent, répon­dait présent. C’est bel et bien lui, le patron, qui rempor­tait cette première manche très disputée au bout d’une heure et vingt‐sept minutes de jeu.

Fucsovics prenait forcé­ment un coup sur la tête. Djokovic allait dérouler alors que son adver­saire ne pouvait main­tenir son niveau de jeu du premier set. Malgré quelques petits moments de relâ­che­ment sur son service dans l’ul­time manche, l’homme aux 23 titres du Grand Chelem s’im­po­sait logiquement.

Novak Djokovic compte sans doute beau­coup sur cette première semaine à Roland‐Garros pour monter en puis­sance après une tournée sur terre battue compli­quée. Pour le moment, le scénario doit le satis­faire. Il affron­tera au 3e tour Alejandro Davidovich Fokina contre qui il a perdu à Monte‐Carlo en avril 2022, lors de leur dernière confrontation.