Tennys Sandgren n’a pas posé de problème à Novak Djokovic, qui s’est imposé en 3 sets et moins de 2h ce mardi soir (6–2, 6–4, 6–2). Le numéro 1 mondial était pour­tant assez tendu par moment. Le huis clos de la « night session » en était la raison prin­ci­pale ? Non pour le Serbe, très positif en confé­rence de presse après sa victoire.

« J’ai eu un grand soutien à Belgrade la semaine dernière, j’avais une bonne énergie devant le public et une bonne ambiance. Cela ne m’a pas dérangé de jouer aujourd’hui dans un stade vide, mais j’es­père que pour les autres matchs, je pour­rais jouer avec des gens dans les tribunes car c’est l’une des prin­ci­pales raisons pour lesquelles je continue à concourir. Quoi qu’il en soit, je suis honoré d’avoir disputé le premier match masculin en session nocturne de l’his­toire de ce tournoi et sur un terrain comme celui‐ci. Heureusement, j’ai très bien joué. En général, je retrouve mon rythme depuis le Masters 1000 de Rome, je frappe de mieux en mieux la balle et je me sens satis­fait de ce que je ressens donc je vais essayer de conti­nuer comme ça. C’est un long tournoi et je le pren­drai match par match. Je me sens bien physi­que­ment et je suis motivé comme tout le monde. »

Novak Djokovic affronte l’Uruguayen Pablo Cuevas au 2e tour jeudi.